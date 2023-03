Come lo yuan digitale influenza il dominio finanziario degli Stati Uniti

La Cina ha investito sempre più nello yuan digitale, il che ha alcune implicazioni per il dominio finanziario degli Stati Uniti. Questo articolo lo spiega.

Dalla fine della seconda guerra mondiale, il dollaro USA ha dominato l'economia globale e il sistema finanziario. Il dollaro USA è la valuta di riserva globale che i paesi e gli individui utilizzano nel commercio e nelle transazioni internazionali. E questo ha reso il dollaro USA l'attore dominante nel sistema finanziario globale.

L'introduzione dello yuan digitale potrebbe minacciare il dominio finanziario degli Stati Uniti. E questa è la valuta digitale della banca centrale cinese (CBDC) che ora è ampiamente utilizzata in Cina. Mentre la Cina continua a spingere lo yuan digitale a livello nazionale, sta anche guardando al sistema finanziario internazionale.

E questo significa che il dominio finanziario degli Stati Uniti potrebbe essere una sfida in futuro. Ma questo è difficile da dire perché lo yuan digitale è ancora in via di sviluppo. Non ha lo stesso peso del dollaro USA. Quindi, potrebbero volerci molti anni prima che gli effetti effettivi dello yuan digitale sul dominio finanziario degli Stati Uniti siano evidenti.

L'indipendenza dello yuan digitale

Una delle caratteristiche principali dello yuan digitale è la sua indipendenza dai sistemi finanziari globali che si basano sul dollaro USA. Il sistema di pagamento SWIFT domina i pagamenti internazionali poiché tutta l'elaborazione delle transazioni bancarie avviene attraverso il sistema. Il dollaro USA utilizza il sistema di pagamento SWIFT.

La Cina era desiderosa di garantire che il suo yuan digitale non dipendesse dal sistema di pagamento SWIFT. Nessun processore straniero è necessario per le transazioni che coinvolgono lo yuan digitale. Ciò significa che lo yuan digitale non deve interagire con il sistema finanziario statunitense, incluso il dollaro USA. Secondo gli analisti, questo fornisce un vantaggio significativo allo yuan digitale.

Poiché lo yuan digitale non dipende da alcun processore straniero come SWIFT, lo rende meno suscettibile all'influenza del sistema finanziario statunitense. Ad esempio, quando la Russia ha invaso l'Ucraina, gli Stati Uniti e altri paesi europei hanno limitato l'accesso del paese al sistema SWIFT come parte delle sanzioni. Dal momento che lo yuan digitale non si collega a nessun processore straniero, gli Stati Uniti non possono imporre sanzioni simili contro di esso.

Valuta di riserva globale

La Cina è desiderosa di garantire che lo yuan digitale sostituisca il dollaro USA come valuta di riserva globale. E questo potrebbe sembrare un ordine alto che è impossibile negare completamente. Dal momento che lo yuan digitale non ha bisogno di utilizzare o interagire con il sistema finanziario statunitense, sfida il dollaro USA come valuta di riserva globale.

La Cina ha già investito in tecnologia e sistemi per sostenere lo yuan digitale. Per espandere la sua adozione internazionale, il governo sta coinvolgendo altri governi. Ad esempio, la Cina ha avviato colloqui con l'Arabia Saudita e la Russia per utilizzare lo yuan digitale per pagare il petrolio. Tali sforzi, se avranno successo, avranno un duro colpo sul dominio finanziario degli Stati Uniti.

Il dollaro USA è stata la valuta principale per pagare il petrolio e facilitare il commercio internazionale. Man mano che lo yuan digitale diventa più ampiamente accettato, indebolirà il dominio del dollaro USA negli affari e nelle transazioni internazionali.

Take Away

Lo yuan digitale potrebbe indebolire il dominio finanziario degli Stati Uniti in diversi modi. Potrebbe minare la posizione del dollaro USA come valuta di riserva globale. Potrebbe anche ridurre la supremazia del dollaro USA nel commercio internazionale. Gli effetti diventeranno più evidenti con il tempo.