Preoccupazione a Valle Mosso, a fuoco 500 mq di terreno vicino alle scuole e alla chiesa

Da poco meno di mezzora è stato domato l'incendio scoppiato a Valle Mosso, nel comune di Valdilana, in prossimità della scuola elementare e della chiesa parrocchiale. A dare l'allarme alcuni residenti nel primo pomeriggio di oggi, 27 marzo, che hanno notato fiamme e fumo intenso vicino alle abitazioni.

Sul posto i Vigili del Fuoco di Ponzone e le squadre AIB che hanno provveduto a domare il rogo: stando alle prime informazioni raccolte, sembra che siano stati colpiti 500 metri quadrati di terreno. Presenti anche i Carabinieri per la raccolta dei rilievi. Non sono note, al momento, le cause.