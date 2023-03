Volley, finisce 3 - 1 Uiv Pavia Bonprix TeamVolley a Lessona

Si interrompe al cospetto di Pavia la striscia di quattro vittorie consecutive del Bonprix TeamVolley. A Lessona termina 3-1 per la Uiv. Le bianco-blu volevano regalare al proprio pubblico e a sé stesse una prestazione di alto livello, contro una delle “big” del girone di serie B2. Ci sono riuscite bene per due set, ma alla lunga le pavesi hanno fatto intendere che i punti in classifica – in primavera – non sono acqua.

Il primo set è combattuto: il TeamVolley mette il naso avanti ma si vede rimontare dalle lombarde, brave e tenaci a strappare la frazione ai vantaggi 25-27. Più sereno il secondo set, in cui il Bonprix (nel suo formato migliore) allunga dopo i primi scambi e pareggia i conti 25-13. Ben altro copione nei successivi due; Pavia tiene le lessonesi a 19 e 20 punti e fa bottino pieno, su uno dei campi più difficili del campionato, al momento.

«Quella contro Pavia è stata una partita un po’ strana – analizza coach Fabrizio Preziosa - alla fine non so se guardare più al bicchiere mezzo vuoto o a quello mezzo pieno. Se dopo i primi due set fossimo stati sul 2-0 per noi, dato che nel primo eravamo avanti 19-14 e lo abbiamo perso ai vantaggi, non ci sarebbe stato niente da dire. Poi è anche vero che giocavamo contro una delle migliori squadre del campionato, con ambizioni di playoff se non di primo posto. Aver giocato alla pari con loro, dal punto di vista della prestazione, è sicuramente qualcosa di positivo. C’è il rammarico di non aver vinto il primo set, ma non sappiamo come sarebbe potuta andare la partita. Prendiamo sia le cose positive che abbiamo fatto, così come quelle negative su cui dobbiamo assolutamente lavorare, ma se andiamo a fare un raffronto con la gara d’andata (in cui avevamo perso in meno di un’ora con parziali bassissimi) e considerando che come caratteristiche Pavia non è un buon accoppiamento per noi, possiamo essere parzialmente soddisfatti. Consapevoli che comunque, quello che abbiamo fatto non è ancora sufficiente per battere una squadra di questo livello, a meno che non si riesca a mantenere un livello di gioco molto alto per tanto tempo. Per esempio, in battuta abbiamo fatto due set molto buoni, dove siamo riusciti a metterli molto in difficoltà bloccando i centrali (che erano i loro attaccanti principali) dopodiché il nostro livello di servizio e ricezione è sceso e loro hanno preso il sopravvento, vincendo due set a 20 e 21».

La sconfitta casalinga non inficia il percorso di crescita, né le speranze di salvezza, che rimangono intatte, così come l’ottavo posto in classifica del Bonprix. «Dobbiamo lavorare sulla continuità ad un livello superiore – aggiunge il tecnico - consapevoli anche che non sempre affronteremo squadre di questa caratura tecnica, ma che tutti, da adesso in poi, alzeranno il loro livello di gioco. Noi dobbiamo farci trovare pronti e in settimana lavoreremo per questo, per preparare la trasferta a Cuneo. Diciamo che, con una partita in meno da giocare e mancandone adesso solo cinque, abbiamo comunque mantenuto l’ottavo posto in una classifica che è rimasta cortissima. Quindi dobbiamo senza dubbio essere bravi ad allenarci mantenendo lucidità. Dobbiamo ancora accelerare, non possiamo permetterci di rallentare, altrimenti rischiamo contro qualsiasi squadra. Se invece diamo gas, possiamo giocarcela con tutte come abbiamo fatto nell’ultimo periodo e come abbiamo fatto questa sera per buona parte della partita. Testa a Cuneo, e via».

TABELLINO – SERIE B2 Girone A – 21esima giornata

BONPRIX TEAMVOLLEY – UNIVERSO IN VOLLEY PAVIA 1-3 (25-27/25-13/19-25/20-25)

BONPRIX TEAMVOLLEY: Cimma (L), Zatta ne, Galliano 11, Peruzzo 6, Levis 7, Filippini 15, Diego 20, Boglio ne, Valsecchi, Boggio 7, Riccardi ne, Spinello (L), Biasin B. 1. Coach Fabrizio Preziosa, assistente Paolo Salussolia.

UIV PAVIA: Maggi 6, Pagnin 2, Penna ne, Sala 14, Moro 3, Galeone ne, Cagnoni 8, Migliore 22, Pinardi ne, Breviario ne, Bellinzona 11, Soffientini (L), Ferraris, Filippi Pioppi (L). Coach Mauro Fontana, assistente Paolo Mantovani.