Stonebalance, Danny Iuliano l'impilatore di pietre - FOTO

Lo Stonebalance è una prova di abilità che consiste nell'impilare pietre in bilico nei punti più estremi lungo i fiumi, oppure sui laghi o al mare, in modo da rendere l'effetto spettacolare.

Una disciplina di origine orientale nata negli Stati Uniti negli anni '80, che in Italia praticano in pochissimi. Uno di questi pochissimi è Biellese, precisamente un giovane insegnante di danza di Candelo e si chiama Danny Iuliano.

“Ho iniziato a luglio 2021 - racconta Iuliano - a fare stonebalance su suggerimento del mio migliore amico che già lo praticava. Me lo ha suggerito perchè allora ero in un periodo brutto della mia vita. Infatti funziona anche come pratica meditativa come yoga e zen e serve per scaricare la tensione e lo stress. Con me ha funzionato perchè, senza lo stonebalnce, oggi sarei chiuso in casa depresso”.

Lo stonebalance è nato negli anni dall'idea di un cittadino statunitense di origine indonesiano ed oggi è anche una disciplina sportiva. “L'ideatore oggi ha più di 60 anni - spiega Iuliano - e credo viva in California. Nello stonebalance si sono già svolti i mondiali e gli europei, che di solito si disputano in Scozia, nelle zone dove ci sono le scogliere come Dunbar. Oggi non mi sento ancora pronto ma il mio obiettivo è quello di partecipare agli Europei. Per questo mi alleno a casa ma soprattutto lungo il torrente Cervo. Chi vuole scoprire il mondo dello stonebalance può contattarmi sui miei social”

Questo la pagina Instagram di Danny Iuliano

https://instagram.com/dexdexaglia_rocks?igshid=ZDdkNTZiNTM=