SPB Ilario Ormezzano soffre ma vince in rimonta contro la Pallavolo Santhià

Vittoria in rimonta per la SPB Ilario Ormezzano Sai, che sconfigge la Pallavolo Santhià al termine di tre set combattutissimi. Partenza in sordina per i ragazzi di coach Di Lonardo, anche a causa dell’assenza dell’opposto Scardellato. Dopo aver perso il primo set ed essere stati sotto per tutto il secondo, i biellesi hanno rimontato vincendo alla fine la partita.

“Tre punti importanti - dice il libero Stefano Vicario -. Dopo una prestazione altalenante, siamo riusciti a portare a casa il bottino pieno. Soprattutto all’inizio abbiamo peccato un po’ di concentrazione, lasciando fare a Santhià il suo gioco. Avanzando con la partita abbiamo preso fiducia e siamo riusciti ad attaccare con più costanza. Di buono c’è che abbiamo reagito, anche quando siamo stati sotto con grande scarto. Ora pensiamo al prossimo impegno, che sarà in trasferta in un campo difficile come Arona.”

Continuate a seguire i nostri ragazzi nei prossimi impegni, per non perdervi nessun risultato della SPB Ilario Ormezzano Sai!

SPB Ilario Ormezzano Sai - Pallavolo Santhià 3-1

Parziali: 20-25; 27-25; 25-15; 25-18.

Tabellino: Brusasca 0, Cravera 16, Frison D. 23, Frison E. 0, Gallo 1, Marchiodi 16, Ricino 4, Sganzetta 1, Ujkaj 10. NE: Debenedetti, Scardellato.