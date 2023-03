Brc, i risultati del fine settimana

Biella, “Stadio del Rugby” – domenica 26 marzo 2023 ore 14.30

Campionato di Serie A, XVIII Giornata

Biella Rugby v Pro Recco Rugby 71-14 (33-7)

Marcatori: p.t. 8’ m. Genovese tr. Susperregui (7-0); 13’ m. Travaglini tr. Susperregui (14-0); 21’ m. Perez Caffe tr. Susperregui (21-0); 28’ m. Mtyanda tr. Mauriziano (21-7); 38’ m. Ramaboea tr. Susperregui (28-7); 40’ m. Tosetti n.t. (33-7). s.t.: 7’ m. Vezzoli tr. Susperregui (40-7); 14’ m. L. Loretti n.t. (45-7); 57’ m. Ramaboea tr. Susperregui (52-7); 59’ m. Della Ratta n.t. (57-7); 63’ m. Vezzoli tr. Susperregui (64-7); 72’ m. Tosetti tr. Susperregui (71-7); 77’ m. Navone tr. Mauriziano (71-14).

Biella Rugby: Genovese (10’ Tosetti); Braga, Ramaboea, Laperuta (35’ Martinetto), Travaglini (60’ Savatteri); Susperregui, Della Ratta (60’ Besso); Vezzoli (cap.), Perez Caffe (54’ Passuello), Mondin; G. Loretti, Panaro; L. Loretti, Braglia (76’ Vaglio Moien), Ledesma (58’ Vecchia). Non entrato: Mafrouh.

All. Benettin

Pro Recco Rugby: Mitri; Solari (57’ Cinquemani), Gaggero (41’ Guastamacchia), Matulli, Capurro; Mauriziano, Benvenuto; Rosa (75’ Nuccio), Barisone (63’ Navone), Nese (70’ Mugnaini); Metaliaj (63’ Conca), Mtyanda; Maggi, Demergasso (41’ Bedocchi), Avignone (75’ Albarello).

All. Registro.

Arb. Carmine Marrazzo (Modena)

AA1 Edoardo Sibona (Torino) AA2 Andrea Origlia (Ivrea)

Cartellini: 24’ giallo a Laperuta (Biella Rugby); 62’ giallo a Cinquemani (Pro Recco)

Calciatori: Susperregui (Biella Rugby) 8/11; Mauriziano (Pro Recco) 2/2

Note: Cielo coperto, 14° circa. Campo in buone condizioni. 400 spettatori.

Punti conquistati in classifica: Biella Rugby 5, Pro Recco 0

Player of the Match: Leo Della Ratta (Biella Rugby)

Campionato Maschile Serie A – Girone 1 – Giornata 18: Rugby Noceto – Asd Milano 24-28; Biella Rugby – Pro Recco 71-14; Parabiago – Amatori Alghero 31-24; Cus Genova – VII Rugby Torino 10-24; Cus Milano – Rugby Parma 27-12.

Oggi a Biella, unici mete gialloverdi hanno travolto un combattente Pro Recco.

Cinque marcature nel primo tempo hanno portato Biella ad affrontare l’intervallo con il bonus offensivo incassato da tempo. Sei nel secondo hanno consacrato i padroni di casa vincitori con lo stratosferico punteggio di 71-14.

Una partita corretta e distesa, durante la quale i padroni di casa sono riusciti ad esprimere a tratti un buon gioco, vivace, veloce e arioso. Bene gli avanti sia in mischia chiusa che in touche. Bravi i giovani che sono riusciti a ritagliarsi il giusto spazio e spesso anche a siglare conclusioni felici. Convincente l’esordio di Luca Loretti in prima linea, sicuro merito delle doti del giocatore, ma come ci tiene a specificare coach Benettin: “Merito di Roberto Pintado che, lavorando con lui tutti i giorni, ha trasformato una seconda linea in un pilone in un mese e mezzo”.

La prima meta è arrivata all’ 8’ per mano di Genovese, touche vinta per Biella, maul che non si forma e palla giocata, poi aperta a Susperregui che scambia con Ramaboea che a sua volta serve l’estremo. Poi è il turno di Travaglini in solitaria da metà campo. E ancora di Martin Perez che intravede il buco dopo un paio di compagni fermati duramente.

Al 28’ arriva la marcatura di Pro Recco. Dieci minuti più tardi quella del bonus siglata da Ramaboea. Ultima meta al 40’ su iniziativa del sudafricano che dopo aver rotto un placcaggio, trova il sostegno di Braga che riesce a servire il giovane Tosetti per il 33-7 del parziale.

Stesso ritmo nei seguenti quaranta minuti che fanno registrare prima la marcatura di Vezzoli, poi la prima dell’esordiente Luca Loretti che conclude in angolo un multifase. A seguire raddoppiano Ramaboea, che anticipa lo spunto vincente di Leo Della Ratta che parte palla in mano da metà campo, poi Vezzoli e Tosetti. Conclusione per i liguri che segnano il 71-14 al 37’.

Alberto Benettin, head coach Biella Rugby: “Sono molto contento della prestazione dei ragazzi. Avevo chiesto di rispettare l’avversario e di affrontarlo con la giusta determinazione per imporre il nostro gioco. Lo abbiamo fatto da subito. Hanno giocato molti giocatori che durante l’anno hanno trovato poco spazio, ha esordito Savatteri che solitamente gioca con la nostra Evo, oltre alla prima prova in prima linea di Luca Loretti. Hanno fatto tutti molto bene, si sono mossi bene con il giusto timing, sono davvero soddisfatto. Domenica vorrei la stessa partita contro Parma, non parlo di vittoria, diciamo che vorrei vedere lo stesso gioco”.