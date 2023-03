BiUltra, per la staffetta primo il team Clean Runner 3. Alla 50 Km in testa Lavezzato per gli uomini

Ultimi giri per gli uomini alla BiUltra (leggi qui) che vede una classifica cambiata: in testa è passato Fabrizio Lavezzato a 41 Km in 3 ore e 1 minuto, seguito da Alessandro Ruoppoli e da Fabio Capellaro Siletti.

Per le donne a 37 Km in 3 ore e 5 minuti in testa sempre Arianna Regis.

Per la staffetta è arrivato prima il team Clean Runner 3, secondo Save The Stadium.