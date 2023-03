Bertinotti e Rondi vincitori al Rally team storico per la scuderia Rally & Co, FOTO

Bertinotti e Rondi sul gradino più alto del podio nel 15° rally team 971 storico come nel 2022. Per l'equipaggio biellese portacolori della scuderia rally & Co una vittoria mai messa in discussione, forti della prima posizione in tutte le 6 prove speciali in programma con la Porsche di papà Lamberto, terminata di allestire appena prima della gara; "Una bellissima vittoria - afferma Marco- ed uno stupendo ein plein avendo vinto tutte le prove speciali... Devo dire di essermi veramente divertito! Grazie al team Fpower ed al mio navigatore Andrea. Un ricordo particolare va a Renato Paganini mancato in gara mentre coltivava la sua passione come tutti noi".

Tredicesima posizione assoluta e seconda posizione di classe 1600 nel raggruppamento j2 per Luca Zerbetto con Cariati alle note, sulla consueta peugeot 205 gti dopo un lungo periodo di inattività.