FdI Biella, un banchetto per presentare i nuovi provvedimenti di Governo

La Federazione Provinciale di Fratelli d’Italia ieri, sabato 25 marzo, ha organizzato un incontro con i cittadini per presentare i nuovi provvedimenti del governo Meloni in materia di DECRETO FLUSSI e DISEGNO DI LEGGE QUADRO SULL’AUTONOMIA DIFFERENZIATA.

Al gazebo allestito in via Italia a Biella erano presenti il Segretario Provinciale Cristiano Franceschini, il Sottosegretario di Stato alla Giustizia On. Andrea Delmastro, l’Assessore Regionale Elena Chiorino, gli Amministratori e i Dirigenti della Federazione.