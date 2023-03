"Gusto al Centro" al Centro Zegna a Valdialana alla sua terza edizione primaverile , FOTO

Più di una ventina di produttori locali oggi domenica 26 marzo hanno portato al Centro Zegna a Valdilana in occasione di Gusto al Centro verdure e frutta a km zero, succhi di frutta, e prodotti da forno, pasticceria varia, prodotti da latte vaccino e di capra, salumi, miele e smielate, liquori, conserve, marmellate, salse e sughi, mostarde, birre artigianali, vini, riso, condimenti, zafferano, frutta e verdura bio, nocciole e dolci. A fianco a questi hanno esposto i propri prodotti piccole aziende artigiane locali: manufatti con stoffe stampate a mano, opere in vetro, cesteria.

Erano inoltre presenti l’Associazione EGDA con un suo stand promozionale e il gioco “le erbe nel piatto: il Giardino Belvedere di Caprile con le sue buste di semi di piante e fiori, Slow food Biella con uno stand dedicato ai biscotti. E passeggiando tra le bancarelle si è potuta ascoltare la musica del gruppo Keily’s Folk di Ivrea, con il suo ricco repertorio di brani dall’atmosfgera irish.