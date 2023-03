Conto alla rovescia per la Pasqua degli Gnomi

Il 2 aprile 2023 l’attività di Amici della Lana, riparte con largo anticipo con il programma Wool Experience, con un evento dal titolo “La Pasqua degli Gnomi”, grazie alla collaborazione di Amici della Lana e le associazioni Storie di Piazza, Pro Loco di Miagliano, Serendipity e il Comune di Miagliano. L’occasione degli allestimenti del Bosco degli Gnomi ad agosto 2022 e della Fabbrica degli Gnomi a dicembre dello stesso anno ha generato una vivacità di scambi tra le varie associazioni del paese.

La decisione è stata di fare insieme un grande progetto per il 2023 che partirà prima di Pasqua con un momento di incontro e intrattenimento che dalla Fabbrica Botto ormai diventata “degli Gnomi”, grazie all’allestimento di Elisabetta Munini e Laura Rossi, si snoderà lungo l’Itinerario Roggia con animazioni teatrali e letture curate da Storie di Piazza, fino alla piazza davanti al Comune, luogo in cui l’associazione dei genitori Serendipity allestirà giochi a tema gnomi pasquali per tutti i bambini, con merenda a cura della Pro Loco Miaglianese a base di bevande e dolcetti. La nuova alleanza è con l’associazione Serendipity fondata nel 2014 da un gruppo di genitori volontari con lo scopo di fornire, alla nostra scuola Materna di Miagliano, attività didattiche, materiale e supporto vario per migliorare sempre di più il servizio per i nostri bimbi.

La sfida più interessante per il nuovo Team sarà l'estate in cui il tema gnomi sarà il cuore centrale di Miagliano, tutta a favore della fantasia, essendo argomento estremamente creativo che ha stimolato collaborazioni e ha attivato un programma molto ricco dedicato alle famiglie. L’evento centrale sarà quello dello GnomoFestival che si realizzerà il 5 e 6 agosto 2023 a Miagliano. Un evento alla sua prima edizione che si articolerà in un programma che vedrà una ricca offerta tra mercatini, cibo, spettacoli, animazioni, musica e molto altro, per due giorni intensi a tema divertimento e creatività dedicata al Piccolo Popolo.

Stiamo raccogliendo ESPOSITORI ed ARTISTI per realizzare l’evento del 5-6 agosto. Per partecipare troverete sul nostro sito i due form dedicati. Compilando i moduli entro il 25 aprile si potrà accedere alla selezione. Il programma sarà completato entro maggio. Per arrivare all’evento di agosto occorrerà fare un bel percorso che prevede, oltre a questa prima giornata del 2 aprile, quattro appuntamenti denominati Verso lo Gnomo dedicati alla creazione degli accessori per gnomi, feltratura, abitini e creazione di burattini. Si parte con un laboratorio speciale, mai affrontato prima e denominato Gli gnomi alti ovvero costruzione di trampoli e loro uso con Giona Mantovani il 4 giugno. A fine maggio, in collaborazione con l’associazione Orizzonti Creativi, verrà presentato Verso di Gnomo un concorso di scrittura creativa aperto a tutti gli scrittori volto a creare un percorso narrativo lungo la roggia, dedicato all’infanzia. Per informazioni:amicidellalana@gmail.com - WhatsApp 351 886 2836.