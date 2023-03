Cambiare per crescere, al via seminario sul passaggio generazionale (foto di repertorio)

Come gestire con successo il passaggio del testimone alla guida di un’impresa o di uno studio? Per aiutare imprenditori e professionisti ad attraversare questa fase in modo consapevole ed efficace, il Comitato imprenditoria femminile della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte organizza un seminario dedicato al tema del ricambio generazionale. L’evento, dal titolo “Cambiare per crescere”, si svolgerà in modalità mista (presenza e online) martedì 4 aprile, dalle ore 10.00 alle 12.30 presso la sede di Baveno della Camera di Commercio.

Ad aprire i lavori saranno Cristina D’Ercole, vice segretario generale della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, ed Elisabetta Belletti, presidente del Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile. Seguirà l’intervento sugli strumenti utilizzabili per il passaggio generazionale delle aziende e dei patrimoni a cura Stefano Noro, dottore commercialista e socio dello Studio Sala Noro e Associati. Verranno quindi illustrate le varie fasi del passaggio alla guida d’impresa, con particolare riferimento agli aspetti di continuità e rifondazione, crescita dei leader e valore delle nuove generazioni, approfonditi da Matteo Martinuzzi, esperto di leaderhip e team coach. Nel corso del seminario verrà inoltre presentata la testimonianza dell’impresa La Tecnogalvano S.r.l. di Pogno (NO), grazie all’intervento del suo amministratore delegato Stefano Carrera.

«Il passaggio generazionale rappresenta un processo delicato, complesso e ad alto fattore di rischio» spiega Elisabetta Belletti presidente del Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile. «Per affrontare positivamente la successione è fondamentale dotarsi di strumenti adeguati, che includono una pianificazione strategica delle varie fasi e tutta una serie di abilità e competenze, che spesso non risultano già presenti nella propria realtà aziendale, ma che possono essere sviluppate proficuamente attraverso percorsi di formazione e accompagnamento. Il nostro obiettivo come Comitato è quello di sostenere le imprese del territorio, specie le più piccole, e i professionisti, affinché possano compiere i passi necessari per gestire il passaggio del testimone con consapevolezza, equilibrio e come occasione di crescita».

La partecipazione al seminario è gratuita: per iscriversi occorre compilare il modulo di adesione online disponibile sul sito www.pno.camcom.it unitamente al programma dell’evento. Maggiori informazioni possono essere richieste alla Segreteria del Comitato imprenditoria femminile (promozione@pno.camcom.it – telefono: 0321.338.265).