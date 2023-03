Musei in rete, tutto pronto per le visite guidate con la Rete Museale Biellese

Il Museo del Territorio Biellese, in collaborazione con la Rete Museale Biellese, prosegue con la promozione di visite guidate gratuite per mettere in relazione il patrimonio storico, archeologico e artistico del Museo con il territorio, permettendo al contempo la valorizzazione dei siti aderenti alla Rete. Sabato 1 aprile è prevista la visita all’Ecomuseo della Civiltà Montanara di Bagneri. Il quarto appuntamento della rassegna prevede un’intera giornata. Il ritrovo è fissato alle ore 10 presso il Museo del Territorio Biellese.

Qui i partecipanti saranno accolti e introdotti al programma con la visita guidata alla collezione etnografica donata da Giacomo Calleri, attualmente non esposta in museo. Una collezione composta di utensili provenienti dagli alpeggi biellesi e utilizzati per la produzione casearia. Il programma prevede il trasferimento in pullman da Biella. L’arrivo nei pressi di Bagneri è previsto alle ore 12. Il sito verrà raggiunto a piedi con breve percorso su mulattiera, per questo è necessario che i partecipanti indossino abbigliamento e calzature adeguate all’ambiente montano. Si proseguirà con la visita guidata al borgo e all’Ecomuseo della Civiltà Montanara. E’ prevista la pausa per il pranzo al sacco a cui seguirà una piccola degustazione di prodotti locali offerta dall’Associazione Amici di Bagneri. Le attività si concluderanno alle ore 16 per permettere il rientro in pullman a Biella intorno alle 17.

La partecipazione all’evento è gratuita con prenotazione obbligatoria entro giovedì 30 marzo (massimo 25 persone). In caso di maltempo, l’evento sarà posticipato a sabato 6 maggio. Info e prenotazioni al numero: 015-2529345 o scrivendo a: museo@comune.biella.it