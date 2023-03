Sabato litigioso nel Biellese, diversi gli interventi dei Carabinieri

Giornata litigiosa quella di ieri sabato 25 marzo nel Biellese.

A Benna i Carabinieri sono intervenuti intorno alle 11,40 chiamati da proprietario di un campo che ha raccontato loro di essere stato aggradito verbalmente da un uomo al quale aveva semplicemente detto che stava camminando in un terreno di sua proprietà.

A Gaglianico è stato chiamato il 112 per una lite tra ex conviventi, ad Andorno per una lite in famiglia, mentre a Biella un uomo di Mongrando ha affermato di essere stato aggredito verbalmente da alcuni condomini mentre stava andando a trovare un amico intorno alle 22,50.

Una chiamata è arrivata anche al 112 per un diverbio scoppiato in un supermercato della città tra un cliente e una cassiera.