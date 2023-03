Detenuto dà fuoco alla cella nel carcere di Biella, SiNAPPe: "Denunceremo l’amministrazione penitenziaria"

Ennesima Violazione degli accordi decentrati sul mancato impiego dei sotto ufficiali nonostante le svariate denunce del SiNAPPe.

Questa notte alle ore 04:00 circa, un detenuto extracomunitario con posizione giuridica giudicabile, conosciuto e attenzionato come poco instabile, appartenente al circuito sex offender, infastidito dal giro di controllo del personale, dopo poco follemente ha messo in atto una criticità di media entità appiccando un incendio doloso all'interno della camera, bruciando tutti i vestiti personali, suppellettili materasso e chiudendosi probabilmente all'interno del bagno.

Nonostante l’amministrazione locale abbia dovuto impiegare un sottoufficiale nel turno come da protocollo locale, tutto il personale in servizio a disposizione è intervenuto nel mettere in sicurezza l'intero piano per i fumi tossici, facendoli defluire all'interno dei cortili passeggi. Nel contempo altro personale si è adoperato nello spegnere le fiamme altissime che ostacolavano l'ingresso al fine di prelevare il detenuto al suo interno che a sua volta non si vedeva e non dava segni di vita.

Placate le fiamme si è intervenuti con molta fatica a causa dei fumi, ma il coraggio è la professionalità del personale era più forte davanti a tale evento riuscendo ad aprire la porta del bagno dove il detenuto si è presentato con in mano un piede del tavolo divelto precedentemente e scagliandosi contro il personale che cercava di metterlo in salvo. Con molta professionalità è stato sottratto dalle mani l'oggetto pericoloso per poi condurre il detenuto all'attenzione del medico con molta difficoltà in quanto era aggressivo rivolgendosi minaccioso nei confronti del personale.