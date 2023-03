Vita d'Alpeggio a Bagneri, oggetti e tradizioni sul burro della Valle Elvo

In occasione dell’iniziativa del Museo del Territorio di Biella che propone per sabato 1° aprile l’escursione “Vita d’alpeggio” , con inizio dell’attività al Museo del Territorio e trasferimento a Bagneri per la visita al borgo e all’Ecomuseo, pranzo al sacco e piccola degustazione prodotti locali, l’Associazione Amici di Bagneri in collaborazione con l’Ecomuseo Valle Elvo e Serra e Slow Food Travel Montagne Biellesi propone due piccole ma si ritiene interessanti iniziative per valorizzare la “cultura del burro” caratteristica della Valle Elvo, che sarà oggetto dell’escursione del Museo. Vista l’esposizione al Museo del Territorio della collezione etnografica donata da Giacomo Calleri, con marche da burro e altri oggetti, anche a Bagneri, grazie alla disponibilità di alcuni abitanti e famiglie originarie del luogo, sarà fatta una piccola presentazione di attrezzi, quali zangole, casule, marche da burro.

L’esposizione sarà proposta innanzitutto ai partecipanti all’escursione del Museo, sabato 1° aprile, e poi sarà visitabile anche in occasione della Festa delle Erbette, il giorno di Pasquetta lunedì 10 aprile. In questi giorni rivive la tradizione del “burro della Madonna di marzo”, tradizionalmente prodotto il giorno della festa dell’Annunciazione (25 marzo), all’inizio del pascolo primaverile e prima di salire in alpeggio, considerato ricco di particolari proprietà anche curative. Questo burro è stato in questi giorni prodotto e confezionato dall’azienda agricola Rosso Baietto di Netro (Presidio Slowfood del Burro a latte crudo dell’alto Elvo), e sarà presentato sempre il 1° aprile ai partecipanti all’escursione, per essere poi benedetto domenica 2 aprile durante la Messa delle 15 nella chiesa di Bagneri, e offerto agli interessati (offerta libera pro parrocchia). Per partecipare all’escursione gratuita del 1° aprile, è necessario iscriversi contattando quanto prima il Museo del Territorio (telefono: 015 2529345 – email o scrivi a: museo@comune.biella.it ) .

Per info sulle iniziative a Bagneri, contattare gli Amici di Bagneri (3396881717 Gilberto, anche whatsapp; email info@bagneri.it ; facebook @borgo e parrocchia di Bagneri; IG @borgobagneri) oppure coordinatore@ecomuseo.it