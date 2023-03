Dalla cena ai ragazzi dell'oratorio, al rinnovo del direttivo. Tanti gli impegni degli Alpini di Sordevolo

Continuano le attività del Gruppo Alpini di Sordevolo.

Nei sabati 28/01, 18/02 e 18/03 il Gruppo ha ospitato a cena, presso la propria sede, i ragazzi della Parrocchia con Padre Davide Di Pasquali. Sabato 04/03 si è tenuta la consueta assemblea annuale del Gruppo dove, oltre alla rappresentanza della Sezione di Biella e di molti associati, si sono svolte le votazione per il rinnovo del consiglio, che ha visto riconfermato tutto il direttivo.

Sabato 23/03 il Gruppo ha portato in trasferta la sua "cucina da campo" offrendo il proprio risotto ad un centinaio di commensali in occasione della cena solidale organizzata dalla Parrocchia di Sordevolo presso il teatro, con l'obbiettivo di raccogliere fondi per le missioni in Uganda.

Le attività del Gruppo proseguiranno nelle prossime settimane.