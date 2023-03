Al Caffè del Benessere si parla di prevenzione e terapia dell'osteoporosi

Dopo l'incontro al Favaro, cui hanno partecipato oltre 20 persone, sulle problematiche legate al fine vita col dr Carlo Peruselli , martedì 28 marzo alle 15 nuovo appuntamento dei "Caffè del Benessere", incontri dedicati agli anziani e ai loro famigliari e caregiver tenuti da esperti, non solo medici, su argomenti di interesse della terza età. L'incontro si terrà presso il nuovo punto di incontro rappresentato dall'Oratorio Santo Stefano in via Don Minzoni, dietro le poste Centrali, ed avrà come relatore il dr Giovanni Poggi che tratterà l'argomento "Prevenzione e terapia dell'osteoporosi".

L'osteoporosi è la più comune malattia cronica ossea, e' responsabile di milioni di fratture ed è stata anche definita "ladra delle ossa" per via della sua azione di indebolimento sulle strutture scheletriche. Si stima che in Italia colpisca circa 5 milioni di persone, l'80% delle quali donne in post-menopausa. Il dr. Poggi tratterà sia della prevenzione che della terapia di questa malattia ossea e alla fine della relazione sarà disponibile a rispondere alla domande del pubblico L'Associazione ANZITUTTO che organizza i "Caffè del Benessere", in questo caso grazie alla fattiva collaborazione dei Volontari dell'Oratorio Santo Stefano, fa parte della rete che realizzerà il progetto "AccompagnaMenti" (progetto innovativo di assistenza domiciliare alle persone con demenza finanziato dalla Fondazione Biverbanca) e per i prossimi due anni durante i Caffè del Benessere darà informazioni sul progetto. Al termine dell'incontro il tradizionale "Caffè" (e non solo) organizzato dai Volontari dell'Oratorio. Informazioni presso ANZITUTTO tel. 3461856912