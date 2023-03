Rally, Biella Corse in gara al Team 971 ed al Camunia

Altro duplice impegno per la Scuderia Biella Corse in gara, questo fine settimana (sabato 25 e domenica 26 marzo) al Rally Team 971 di Settimo Torinese (Torino) e al Camunia Rally di Breno (Brescia).

Rally Team 971

Al via della quarantanovesima edizione del Rally Team 971, che si correrà in Piemonte, sulle strade della Collina Torinese, questo fine settimana, ci saranno tre equipaggi Biella Corse più un navigatore. I primi a partire saranno l’Over 55 Piero Magnani con Edoardo Bertella sulla Suzuki Swift Sport Hybrid (gruppo RC5N, classe RA5H) numero 29.

“Sono entrambi biellesi e appena iscritti a Biella Corse” spiega il “Team Manager” Alby Negri “e tornano a gareggiare insieme dopo il positivo esordio alla Ronde del Canavese. Da non dimenticare è il fatto che Piero è alla sua seconda gara!” Poco più avanti nell’ordine di partenza, con il numero 36, ci sono Christian Zeppegno e Manlio Rubiola, che gareggeranno con una Renault Clio (gruppo RC5N, classe Rally5).

“Torniamo a correre insieme dopo il “Castiglione” del 2022” spiega il navigatore. “Christian di solito fa il navigatore (anni or sono ha anche vinto l’Under 25 con Rao, nel “Suzuki” 2015), in questa occasione sarà invece il pilota. Il nostro obbiettivo? Divertirci, fare esperienza e … migliorare un po' i tempi fra il primo e il secondo passaggio!”.

A seguire, con il 40 partirà l’inedita coppia Licari-Licari, su Peugeot 106 (gruppo RC5N, classe N2). Lui è l’Over 55 Giuseppe Licari, pilota già da tempo in attività; il navigatore (anzi, la “preoccupatissima” navigatrice) è invece la figlia Andrea Licari, fresca di licenza e in assoluto alla sua prima gara! Il navigatore Biella Corse al via è invece il giovane ed esperto Tiziano Pieri, chiamato a sostituire papà Luca, impegnato in altra gara, a fianco del pilota Massimo Marasso sulla Skoda Fabia Evo (gruppo RC2N, classe R5) numero 6. Il rally partirà e arriverà a Settimo Torinese. Lo “start” verrà dato alle 8,01 di domenica 26, l’arrivo sarà a fine giornata, a partire dalle 17,41. In programma ci sono due passaggi sui tracciati "Albugnano" (di 7,50 chilometri), "Morasengo" (di 12,10 chilometri) e "Robella" (di 9,30 chilometri). In totale i concorrenti percorreranno 304,23 chilometri, di cui 57,80 in prova speciale.

Camunia Rally

Alla nona edizione del Camunia Rally, che si correrà questo fine settimana in provincia di Brescia, ci sarà in gara un equipaggio più quattro navigatori Biella Corse a fianco di piloti di altra scuderia. L’equipaggio è composto dai valdostani Patrich Chironi e Yannick Joly, che correranno con le insegne Biella Corse sulla Renault Clio (gruppo RC4N, classe R3) numero 107. I navigatori saranno invece Luca Pieri, a fianco del pilota Alan Ronchi sulla Skoda Fabia Evo (gruppo RC2N, classe R5) numero 11; Marco Zegna, che in questa occasione gareggerà con Flavio Brega sulla Skoda Fabia Evo (gruppo RC2N, classe R5) numero 27; Jessica Rosa, che navigherà Cristian Saverio Grimaldi sulla Peugeot 208 GT (gruppo RC4N, classe Rally 4) numero 78; e infine il biellese Enrico Gatto che correrà con il pilota Andrea Graziano Scolari sulla Peugeot 208 VTI (gruppo RC4N, classe Rally 4/R2) numero 94.

La gara, organizzata dalla New Turbomark, partirà da Cividate Camuno (BS) nel pomeriggio di sabato 25 marzo e terminerà a Breno (BS) a fine pomeriggio di domenica 26.

I concorrenti affronteranno sette prove speciali, ricavate da due passaggi, sabato, sul tracciato "Sisem" (di 4,90 chilometri) e, domenica, da due passaggi sulla "Valsaviore" (chilometri 9,45) e tre sulla "Astrio" (di 10,65 chilometri). In totale i concorrenti percorreranno 239,18 chilometri, di cui 60,65 di prove speciali.