BiUltra 6.23, convegno in Accademia con grandi ospiti e Special Olympics di scena a Città Studi FOTO e VIDEO

BiUltra 6.23, convegno in Accademia con grandi ospiti e Special Olympics di scena a Città Studi (foto di Catia Ciccarelli per newsbiella.it)

Lo sport è l'assoluto protagonista di giornata. Si è da poco concluso il convegno tecnico sul tema “Maratona e Ultramaratona tra passato, presente e futuro”, inserito nel programma eventi della BiUltra 6.23, organizzata dalla Pietro Micca Biella Running. Presenti come ospiti Andrea Bello, Pierpaolo Ferrari e Monica Casiraghi.

Proprio quest'ultima, parlando di ultramaratona, ha dichiarato: “Lo sport deve essere qualcosa che fai per te stesso, con la tua motivazione”. A moderare il deus ex machina Paolo Vialardi che, insieme a Clelia Zola, ha trattato di Special Olympics: “Senza Biella sarebbe più povera. Questa città è inclusività, amicizia, socialità”.

E a pochi passi dall'Accademia dello Sport della Pietro Micca è andato in scena, all'auditorium di Città Studi, la presentazione dei Giochi Play Games 2023, alla presenza di istituzioni locali e regionali (come il sindaco di Biella Claudio Corradino e l'assessore Elena Chiorino) e degli organi sportivi come il presidente del Coni Piemonte Stefano Fabio Mossino: “Tutti sono parte integrante della nostra grande famiglia. Anche gli atleti di Special Olympics sono parte integrante del Coni e di tutta questa grande famiglia dello sport".