Basket femminile, la Bonprix BFB asfalta anche Pancalieri

Non si ferma la marcia trionfale del Basket Femminile Biellese. Venerdì scorso è toccato a Pancalieri soccombere ai Salesiani sotto i colpi delle ragazze di coach Bertetti. La resistenza delle ospiti è durata pochi minuti, poi la Bonprix BFB ha iniziato a scavare il solco arrivato anche a +31 nell'ultimo periodo prima di concludere la gara 67 a 44. Mai in discussione il risultato.

I parziali (17-8; 21-17, 17-4, 12-15) hanno visto prevalere le biellesi concedendo alle avversarie solo l'ultimo quarto quando le ragazze hanno alzato il piede dall'acceleratore. È stata l'occasione anche per dare spazio alle più giovani, Rabbachin e Strobino, andate a segno nei minuti finali. Soddisfatto il coach Biellese. "Abbiamo giocato bene" dice Bertetti "Abbiamo corso, giocato di squadra e difeso forte. Si è visto sul campo il lavoro portato avanti in settimana" Il prossimo incontro sarà sicuramente più difficile. La Bonprix BFB è attesa sul parquet di Moncalieri, terza forza del campionato, a cui serve una vittoria per continuare la rincorsa alle Final Four.

BONPRIX BFB - EBE PORTE PANCALIERI: 67-44 (17-8/38-25/55-29).

Bfb: Habti 7, Senesi 4, Peretti, Lentini, Guzzon 10, Trucano 12, Tombolato 10, Raga 6, Strobino 2, Gandini 16, Di Carlo 4, Rabbachin 2. All. Bertetti, ass.all. Riccini e Merlo.