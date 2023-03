Start Revolution è il titolo del pomeriggio dedicato al Rap Cristiano in corso fino alle 18 di oggi, sabato 25 marzo, a Ponderano, in via Mazzini 25, dove si stanno esibendo Virus Mc, Jus Spaccia Verità, Macol G, Alan, Osea, River, Tony Kaza, D_Peppe, Balla J.Lila, King, Young, Andrei, Jimmy Joe, Aurelie, Tono.

Simone Miele è lo Special Guest dell'evento, dove sono presenti le telecamere di Sky e Striscia La Notizia.