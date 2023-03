Educare alla discussione, a Cossato una bella finale provinciale della gara di dibattito

Venerdì 24 marzo, presso l’aula magna del Liceo Classico, si è disputata la gara finale di dibattito tra le due squadre del Liceo Classico e del Liceo del Cossatese e Vallestrona. Si è discusso sulla possibilità, per l’Italia, di puntare sul nucleare, per conseguire gli obiettivi della transizione energetica. La giudice dell’organizzazione arrivata da Milano, prima di dichiarare i vincitori, ha commentato la discussione dicendo che: “è stato uno dei dibattiti migliori che ho visto”.

La stessa impressione l’ha avuta il pubblico, composto anche da docenti che da tempo si occupano di retorica. Tante le motivazioni del giudizio positivo: l’oratoria efficace, con pause nei momenti giusti e carica empatica a rafforzare le tesi, la capacità di portare citazioni delle fonti, la consequenzialità degli argomenti. Che il lavoro di “educazione al confronto” avesse raggiunto l’obiettivo si è visto però chiaramente prima ancora delle parole di analisi della giurata che hanno valorizzato gli aspetti tecnici della gara.

Il dibattito era appena finito, i giudici erano usciti, e i componenti delle due squadre si sono alzati immediatamente per andare a complimentarsi con gli avversari della bella prova, sottolineando l’efficacia dei passaggi dell’altro, la sua capacità oratoria; per alcuni minuti si sono confrontati in un clima sereno e sorridente. La tensione della prova era alle spalle e c’era il piacere di avere dato vita ad una bella sfida, contro dei compagni che si erano dimostrati all’altezza.

La discussione era stata sugli argomenti, non con le persone. Una ragione in più per complimentarsi con le due squadre. Visto che l’articolo non sarebbe completo se non si dicesse il vincitore aggiungiamo che ha vinto la squadra dei “Casi umani” del Cossatese. A loro l’onore di partecipare alla finale nazionale di Milano. In bocca al lupo.