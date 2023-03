Lessona: Una "APP per tutti" facilita le comunicazioni tra cittadini e amministrazione comunale - Foto e Video Catia Ciccarelli

E' stata presentata oggi, 23 marzo, a Lessona presso la sede dell'Enoteca Regionale, la nuova App del Comune che consentirà ai cittadini di fruire di una serie di facilitazioni per comunicare con l'Amministratore ma anche di scoprire luoghi di interesse, eventi, allerte e a segnalare eventuali criticità riscontrate sul territorio.

"Il Comune di Lessona ha seguito una trasformazione digitale, grazie all'apporto professionale di Edoardo Trevisan, che consentirà a tutti i cittadini di parlare con l'Amministrazione in maniere molto fluida"- ha così aperto la conferenza il Sindaco di Lessona, Simone Cambiè, che ha introdotto l'esposizione delle funzioni della nuova APP ai presenti.

Gli interventi dei protagonisti della giornata di oggi, Luciano Clerico Presidente del Consiglio Biblioteca, Aldo Ferdani Dirigente Scolastico e Paolo Barichello, oltre a Giuseppe Graziola Presidente dell'Enoteca Regionale della Serra e del Biellese, hanno ricordato le radici dei lessonesi e la trasformazioni culturali avvenute attraverso le epoche, trasformazioni che hanno comunque conservato una memoria che affonda le radici nella terra e nell'enologia.

Tradizione, cultura, e tecnologia, un trittico che concorre ad un solo e unico obiettivo, quello di proiettare Lessona in un futuro che non abbandoni quello stile di vita che contraddistingue la cittadina e che non dimentichi la sua storia.