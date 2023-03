Daniele Scaglione presenta: “Più idioti dei dinosauri”, dove e quando

La Biblioteca Civica di Biella presenta un nuovo appuntamento. Venerdì 31 marzo alle 18,00 Daniele Scaglione racconterà il suo libro "Più idioti dei dinosauri". L'incontro sarà moderato da Stefano Maffeo.

INGRESSO LIBERO fino a esaurimento posti.

In “Più idioti dei dinosauri” Daniele Scaglione assume il punto di vista del genitore che cerca delle risposte da dare al figlio sul “meteorite” che minaccia l’umanità: l’emergenza climatica. Guardando tra le pieghe di un futuro compromesso dagli effetti dell’attuale crisi climatica, un padre s’interroga sul destino che attende il figlio. Dove potrà abitare, che cosa mangerà, quali mete potrà raggiungere per godersi un po’ di meritato riposo? Potrà decidere, con consapevolezza e serenità, di diventare genitore? Sono alcuni dei dilemmi in fibrillazione nella mente di Daniele Scaglione. «Immagino che la risposta sia: “Dipende”, ma dipende da cosa? Dai modelli di previsione che usano gli scienziati? Da quello che faranno i governi? Da quanta gente ci sarà al mondo? Dagli incendi nei boschi? Dal fatto che con Cosimo abbiamo sempre usato pannolini usa e getta anziché quelli lavabili?».