Cultura della legalità, Giovanni Impastato al Liceo Sella

Nell'ambito delle attività di educazione civica e di promozione di una cultura della legalità, ad una settimana dalla "giornata della memoria e dell'impegno" promossa da Libera, il 28 marzo 2023 il Liceo Sella avrà l'onore di ospitare Giovanni Impastato.

L'uomo, fratello di Peppino e fondatore della Casa Memoria di Cinisi, impegnato nella lotta alla mafia, fin da quando con la madre Felicia iniziò a battersi perchè fosse fatta giustizia e si ricercasse la verità sulla morte del fratello, ucciso il 9 maggio del 1978, perché aveva "osato" contrastare il fenomeno mafioso in modo inedito ed ironico con il sostegno a una controcultura supportata dalle trasmissioni che metteva in onda su "Radio Aut" come si racconta nel film "I cento passi".

All'incontro che si terrà dalle ore 11 alle ore 13.15 presso il Museo Roccavilla parteciperanno in presenza e parte collegate a distanza on line, le classi quarte e quinte di tutti e tre gli indirizzi del liceo.