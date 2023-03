Concerti in Biblioteca, al via serie di concerti al Centro Zegna.

Sabato prossimo, 1° aprile, alle 21 andrà in scena il concerto degli allievi della scuola di musica “Euphoria”, organizzatrice dell’evento. L’associazione musicale, in collaborazione con il comune di Valdilana, si esibirà alla Biblioteca del centro Zegna. Per info: 347.573.6128.