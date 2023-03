Viverone, l’appello del sindaco: “Avvisate Comune e medici se trovate carcasse di uccelli”

“Nel caso fossero rinvenute carcasse di uccelli morti, o moribondi, nel territorio del comune di Viverone, si invita a provvedere al loro recupero con guanti e mascherina, in via cautelativa, ed al loro confezionamento in doppio sacco di plastica, avvisando del ritrovamento i nostri Medici Veterinari ai numeri 328/5304777-780”. A lanciare l’appello il sindaco di Viverone.

E aggiunge: “Questo a seguito di esami di prima istanza su due carcasse di gabbiani nel territorio i quali hanno evidenziato positività di influenza aviaria. Si attende conferma ufficiale da parte dell'Istituto Zooprofilattico nazionale. Eventualmente si prega di avvisare gli uffici comunali 0161 987021”.