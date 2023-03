Vigliano Biellese in lutto per la morte di Laura Bovolenta, molto conosciuta nella comunità per le sue qualità umane. Aveva 81 anni. A piangerne la morte il marito, assieme alle figlie e ai parenti tutti. Il Santo Rosario sarà recitato domani, alle 16, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta. Sempre qui avranno luogo i funerali, affidati alle Onoranze Funebri Caldera, alle 13.30 di lunedì, 27 marzo.