Tenta il furto nel negozio ma viene scoperto: in fuga a bordo di bici elettrica (foto di repertorio)

Furto andato a vuoto al Biella Scarpe di Gaglianico. Stando alle prime ricostruzioni, un uomo avrebbe tentato di allontanarsi dal negozio con della merce ma sarebbe stato scoperto dal personale. Il fatto è avvenuto ieri, 24 marzo.

In pochi istanti, avrebbe abbandonato i prodotti e sarebbe fuggito a bordo di una bici elettrica facendo perdere le sue tracce. Giunti sul posto, i Carabinieri hanno raccolto le testimonianze e svolto gli accertamenti di rito per dare un volto al responsabile. Le indagini sono in corso.