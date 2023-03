Sfruttamento lavorativo nel settore della Gig Economy: controlli in tutta Italia, anche a Biella

Ieri sera, a partire dalle 18, i militari del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro (101 Nuclei Ispettorato del Lavoro e 5 Nuclei Operativi) unitamente a tutti i Comandi Provinciali Carabinieri dell’Arma territoriale e con il concorso di diverse polizie locali, hanno effettuato un controllo straordinario in tutti i capoluoghi di provincia e nei principali centri abitati della penisola finalizzato ad individuare forme di sfruttamento lavorativo realizzate attraverso la cessione delle credenziali di accesso alle piattaforme di food delivery per l’esercizio dell’attività di ciclo fattorino (più comunemente conosciuti come “rider”).

Anche Biella è stata interessata: a prendere parte all’attività il NIL, insieme all’Arma territoriale e alla Polizia Locale. Al termine degli accertamenti di rito, sono stati controllati 11 rider, 3 italiani e 8 stranieri, tutti regolari su territorio nazionale. Stando alle prime informazioni, 2 rider stranieri si erano accreditati con account di altri (cessione di account). La piattaforma in questione provvederà a bloccare questi due account. Inoltre, una bici elettrica è risultata modificata ed è stata sequestrata dagli agenti della Polizia Locale.