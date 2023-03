Gaglianico, anziana derubata della borsetta fuori dal supermercato con la tecnica delle monetine

Giornata da dimenticare per una biellese di 73 anni, rimasta vittima di un furto, avvenuto con la tecnica delle monetine.

Stando al suo racconto, raccolto dai militari dell'Arma, la pensionata è stata avvicinata da una donna di circa 40 anni mentre stava salendo in macchina. La stessa l'ha avvisata che le erano caduti per terra alcuni spiccioli. Non appena si è chinata per raccoglierli la sconosciuta ne ha approfittato per fregarle la borsetta, riposta in auto, contenente documenti e denaro contante. Poi si è data alla macchia facendo perdere le sue tracce.

Il fatto è avvenuto a Gaglianico nella mattinata di ieri, 24 marzo, nel parcheggio esterno di un supermercato. Sull'accaduto indagano i Carabinieri.