Sentieri ripuliti e segnati dai volontari di Muzzano, ecco il nuovo volto del Giro del Cucchello FOTO

A Muzzano un gruppo di volontari, in collaborazione con il Gruppo Comunale di Protezione Civile, ha ripulito e segnato i sentieri che tradizionalmente i cittadini hanno sempre chiamato "Giro del Cucchello".

Rovi e alberi a terra sono stati rimossi in modo tale da rendere nuovamente fruibile il sentiero. Il percorso è quello regionale identificato con la sigla B9 che parte dalla Piazza Parrocchiale e, dopo essere sceso al torrente Vobbia, risale sull'altro versante della collina e tramite una poderale raggiunge Cantone Gilonio.

Dalla cappella votiva che si incontra lungo il percorso il percorso devia a destra e raggiunge la sommità del monte Cucchello 594 metri, per poi scende lungo la dorsale boschiva della collina attraverso un vecchio sentiero di collegamento usato un tempo come collegamento tra le cascine. Il percorso è inserito tra quelli valorizzati nel progetto "A Braccia Aperte" ed è un'ottima variante per chi percorre la CamMuzzaGlia (https://abracciaperte.net/).

Prossimo passo sarà la posa di qualche cartello affinché tutti possano passeggiare ancor di più in piena sicurezza e tranquillità sulla collina muzzanese.