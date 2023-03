Vigliano, fino al 31 marzo le adesioni ai soggiorni termali e marini

Aperte fino al 31 marzo le adesioni al soggiorno termale ad Abano Terme e al soggiorno marino a Bellaria Igea Marina, organizzati dall'Associazione sportiva Podistica Vigliano, con il patrocinio del Comune.

Per fornire informazioni e raccogliere le iscrizioni, nei pomeriggi di martedì e venerdì, il Presidente della Podistica Vigliano, Gennaro Albanese, è presente presso la Biblioteca comunale "Aldo Sola"; rende inoltre disponibile il numero telefonico 349 1023364.Le due proposte:Soggiorno termale ad Abano Terme, dal 21 maggio al 1° giugno 2023, 11 giorni in hotel 3 stelle con intrattenimenti serali e, su richiesta, cure termali. Pensione completa.

Trasferimento in pullman gran turismo.Soggiorno marino a Bellaria-Igea Marina, dal 25 giugno al 9 luglio 2023, 14 giorni in hotel 3 stelle sul lungomare, con intrattenimenti. Pensione completa, servizio spiaggia, trasferimento in pullman gran turismo, assistenza turistica.