Anche Biella ha aderito al progetto “+ Api”. Al circolo "Su Nuraghe" sarà realizzata un'oasi fiorita

"Su Nuraghe" ha raccolto l'appello che la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella ha fatto attraverso il Comune, e ha aderito al progetto “+ Api. Oasi fiorite per la biodiversità”.

Il circolo biellese sarà dunque tra le realtà del territorio che contribuiranno a promuovere il valore della biodiversità in tutta Italia, attraverso la creazione di oasi fiorite, spazi verdi ricchi di essenze mellifere, habitat ideali per le api e per gli altri insetti impollinatori, con il coinvolgimento attivo dei Comuni e delle comunità.

Le api domestiche e selvatiche infatti sono responsabili di circa il 70% dell’impollinazione di tutte le specie vegetali viventi sul pianeta e garantiscono circa il 35% della produzione globale di cibo, ricoprendo quindi un ruolo fondamentale per l’ambiente e per l’ecosistema. Le attività dell’uomo e il cambiamento climatico stanno però mettendo sempre più a rischio la riproduzione di questi insetti: più del 40% delle specie di invertebrati rischiano infatti di scomparire, in particolare api e farfalle.

Per questo motivo si è resa necessaria un’azione risoluta per contrastare la perdita di impollinatori, e anche Fondazione CR Biella, in collaborazione con Filiera Futura, vuole fare la sua parte con “+ Api. Oasi fiorite per la biodiversità”.

In pratica la Fondazione fornirà a ciascun beneficiario le sementi necessarie per la realizzazione dell’oasi e riconoscerà un contributo pari a € 1.000,00 finalizzato alle operazioni di semina, alla manutenzione e alle azioni di sensibilizzazione e coinvolgimento della cittadinanza (es. scuole, associazioni del territorio, apicoltori, etc.).

Ad oggi, all’iniziativa di Filiera Futura “+ Api. Oasi fiorite per la biodiversità” hanno aderito Fondazione Perugia, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana.

Su ciascun territorio il progetto è stato declinato con caratteristiche proprie. Per maggiori informazioni sull’Associazione Filiera Futura, è possibile visitare il sito www.filierafutura.it