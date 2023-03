Dall'Italia alle Canarie, grandi risultati e piazzamenti per Valdigne Triathlon FOTO

A Caorle (VE) sono andati in scena i Campionati Europei Age Group, Assoluti, Junior, ParaTriathlon di Duathlon Sprint e Classico. Enormi soddisfazioni per Valdigne Triathlon con 2 medaglie d’oro e una d’argento.

Sabato 18 marzo, Marinella Sciuccati, la “legnanese volante” ha conquistato l’oro di Duathlon Sprint (5-20-2,5km) nella categoria 60-64 AG Women. Ancora un alloro internazionale per la paratriathleta Francesca Tarantello che, con la sua Guida Silvia Visaggi, è salita sul gradino più alto del podio nella categoria paraolimpica PTVI, con una gara che ancora una volta ha dimostrato il totale affiatamento e la sinergia tra le due atlete.

Domenica 19 marzo, argento nella gara di Duathlon Classico (10km run, 40km bike no draft, 5 km run) per la torinese Tiziana Squizzato, peccato per un risentimento muscolare che l’ha rallentata nelle ultime fasi della gara. Secondo posto per lei a pochi secondi dall’oro. A Vigevano, domenica 19 marzo 2023, si è disputato l’ormai classico Duathlon Giovanile (prima tappa del Circuito Giovanile Nord-Ovest) organizzato presso il centro sportivo Santa Maria da JTC Vigevano con la regia di Barbara Molina.

Valdigne Triathlon presente con 34 Giovani, che insieme a più di 600 giovani provenienti da tutto il Nord-Ovest (Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e Liguria) hanno colorato la kermesse nella splendida cittadina pavese. Le prime a scendere in campo sono state le Youth A femmine, ottima prova di squadra con ben 3 atlete nelle prime quattordici. Straordinaria la prova dell’arquatese Erica Pordenon, che con una gara tutta di testa ha posto il sigillo d’oro alla prima tappa del circuito Giovanile, al comando fin dalla run iniziale ha completato la gara con un assolo solitario. Molto positivi i debutti con la livrea verde-turchese-oro della ligure Ginevra Sclavo (14°) e della parmense Asia Baistrocchi (16°), per loro ottimi piazzamenti in una gara con una partecipazione molto numerosa.

Tantissimi erano anche gli YA maschi, prestazioni top per i tre torinesi Lorenzo Strazzari (per lui una gara con un crescendo “rossiniano”) 17° al traguardo, Leonardo Chierotti, anche lui nell’anno “giovane”, 22° e Lorenzo Gatti 28°. Bravi e ben piazzati Kasian Giacobone, il biellese (del gruppo di Pralino Sport) Matteo Micheletti e il torinese Pietro Col. La gara delle Junior e delle YB femmine si disputava accorpata con classifiche separate, positiva, in testa con la Campionessa Italiana Sveva Parisi per 2/3 della prova, la prestazione della biellese Costanza Antoniotti, giunta, per un calo negli ultimi 300 m, 5° tra le YB.

Positive le prestazioni delle torinesi Silvia Turbiglio e Ludovica Sabbia (8° e 10°) entrambe con un’ottima bike. Il successo di squadra in questa categoria (sei atlete Valdigne nelle prime 14 posizioni) è stato completato dalla biellese Carlotta Freguglia (che con una prova solida ha conquistato il 12° posto), dalla torinese Alice Col (13°) e della debuttante in Valdigne Triathlon, la parmense Fosca Boldrocchi, 14°. Tra gli YB, con due ottime run, 18° posto per il torinese Giovanni Agrimi, 20° (con una buona frazione di ciclismo) Filippo Col, in decisa crescita di condizione Filippo Gai che ha migliorato di molto le sue precedenti prestazioni. Positivo, al suo rientro nella triplice, dopo qualche anno di stop, Alessandro Iovino autore di una “race” solida.

Tra gli Junior, in una gara, dall’altissimo tasso tecnico, si registra il 9° posto per il torinese Enea Demarchi e il 10° posto per il vigevanese Giacomo Gangi (per lui qualche problema tecnico in bici che gli ha fatto perdere un po’ di tempo), due ottime gare al debutto nella difficile categoria per i ragazzi nati nel 2005. Nel pomeriggio si sono disputate le competizioni delle categorie dei “Giovanissimi”. Nella categoria Ragazze, ottime gare per le rappresentanti Valdigne del gruppo di Pralino Sport allenato dall’olimpionica Beatrice Lanza, bravissime Caterina Pinna (18°) seguita da Giulia Ferrari, Martina Cigolini e Cecilia Melicar, brava la ligure Giada Sclavo, anche lei al debutto con i colori verde turchese oro.

Sfortunatissima la gara di Cecilia Lorenzoni che, quando era tra le prime, è stata vittima di una caduta in mtb (fortunatamente senza conseguenze) ed è stata costretta al ritiro. Tra i Ragazzi buone prove per il torinese Giovanni Durando e del biellese Federico Cagnin che in una gara praticamente di coppia hanno conquistato l’11° e il 12° posto. Gara partecipatissima tra gli Esordienti maschi, con uno splendido podio, conquistato dal biellese (sempre allenato da Bea Lanza) Thomas Zecchini, terzo al traguardo con una gara tutta grinta, ancora un ottimo piazzamento per il torinese Marco Turbiglio (allenato da Coach Maria Angioni) 5° a pochi secondi dal podio. Ancora soddisfazioni per un altro felicissimo debuttante, il biellese Lorenzo Ramella Pollone (28°) e per il torinese Guglielmo Chierotti alla prima gara nella categoria.

A Forlì, nel Duathlon Sprint, “quattro moschettieri” di Valdigne Triathlon si sono presentati al via. E sono state grandi soddisfazioni!! Al femminile argento assoluto per Francesca Crestani, autrice di una gran prova; 7° posto per la milanese Erica Maculan, argento tra le S1. Tra gli uomini, esordio con il botto, in body Valdigne per Giacomo Mazzolin, che ha conquistato il bronzo assoluto; oro tra gli S2 e 8° posto assoluto per un altro debuttante Marco Lorenzon. A Lanzarote, nel Mezzo IronMan 70.3 dell’isola delle Canarie, hanno partecipato al “Mas Duro” (una delle prove considerate più dure nel mondo della triplice) il canavese-valdostano Elis Gassino (22° nella categoria 50-54) e il biellese-canavesano Massimiliano Rossetti (59° nella categoria 50-54).

Gara durissima, con un dislivello in bike di 1.100 m e di run di 200m, resa difficile da un vento forte ed incessante. Ora il focus per gli atleti di Valdigne Triathlon è ai Campionati Italiani di Duathlon Assoluti nell’autodromo di Imola del 1 e 2 Aprile.