A Donato domenica si corre per la 4° edizione del SerraMontiTrail

Altro appuntamento nel fine settimana all'insegna dello sport.

A Donato domenica 26 marzo è in programma la 4° edizione del SerraMontiTrail che unisce Biellese e Canavese attraverso un bell'itinerario tra i boschi della Serra Morenica e le pendici delle Alpi Biellesi.

L'evento prevede due gare competitive da 17 e 10 km e una non competitiva da 10km sviluppate per un 90% su strade bianche e sentieri.

IL ritrovo è alle 8 in via Umberto, la partenza alle 9,30 per la 17Km e 9.40 per i 10 Km. A seguire partirà la non competitiva.