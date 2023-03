Hair Queen: Arrivano i prodotti barba naturali e la laminazione del capello “effetto seta”

Ester ed Alessia, le due Barber Woman di Hair Queen, all’interno del loro salone non smettono mai di studiare e sperimentare nuove tecniche e nuovi prodotti.



La novità di questa stagione riguarda il settore uomo: “Alcuni clienti con una barba molto riccia, folta ed ispida hanno riscontrato alcune problematiche legate al pelo: si incarnisce facilmente ed è soggetto a prurito ed arrossamenti. Nonostante utilizzassimo già prodotti altamente professionali – per il pre shave e l’after shave, così come l’olio per la barba – ci siamo documentate, abbiamo studiato, provato e sperimentato” raccontano le ragazze del salone. “Abbiamo scoperto che abbinando ai prodotti professionali anche prodotti naturali (e, a volte, addirittura alimentari!) come l’olio di cocco o l’olio di mandorle, le problematiche alla barba diminuivano drasticamente o scomparivano del tutto”.



“Noi amiamo il rituale della barba” spiega Ester. “È il nostro cavallo di battaglia. La barba fatta in vecchio stile con panno caldo, rasoio a mano libera e schiuma da barba, uniti ai trattamenti per la barba, è ciò che rende unico il nostro lavoro”.

Per quanto riguarda il reparto capelli, invece, i tagli più in voga del momento sono quelli super sfumati, rasatissimi – quasi a livello della pelle – con il ciuffo più lungo che sto tornando molto di moda; un esempio è il taglio “mullet”, tanto amato sia dagli uomini che dalle donne.



E se parliamo di tagli donna, con l’arrivo della primavera non possiamo non citare i trattamenti di cura del capello: anti-crespo e laminazione, che vanno a dare al capello lucentezza e morbidezza, donandogli un effetto “specchiato”.



Inoltre, in casa Hair Queen c’è una grande novità: Ester ed Alessia stanno seguendo un percorso all’interno dell’Accademia Alfaparf di Milano, con l’obiettivo di diventare un salone esclusivo “Fusion Color System”, l’unico punto del Biellese, con targhetta e certificazione; si tratta di una nuova tecnica di colore che dà diverse profondità al capello attraverso diverse sfumature di colore, con trasparenze, punti luce e punti ombra.

Hair Queen si trova a Pettinengo, in via Roma 35.

Per info e prenotazioni: +39 338 720 3122





Facebook: www.facebook.com/hairqueenbiella

Instagram: www.instagram.com/hairqueenbiella

Sito: www.hairqueen.it