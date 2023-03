I consigli di newsbiella.it per gli eventi del fine settimana 24, 25 e 26 marzo

Venerdì 24 marzo

- Biella, Beppe Moiso, uno dei più noti archeologi del Museo Egizio di Torino, sarà il relatore della conferenza a ingresso libero alle ore 18 al Museo del Territorio Biellese. Al suo fianco, il conservatore archeologo del museo Angela Deodato.

- Biella, alle ore 17 alla Biblioteca Città Studi Biella ci sarà l' inaugurazione di "Stare a guardare" mostra permanente di Claudia Losi

- Biella, XXVIII Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie, lettura dei nomi alle ore 18:00 ai Giardini 21 marzo

- Occhieppo Inferiore, alla biblioteca Elio Parlamento dalle 9,30 alle 12,30 "I dinosauri non si arrendono mai". Con la famiglia Mazzariol, protagonista del libro “Mio fratello rincorrere i dinosauri”, storia di Giacomo e di Giovanni che ha un cromosoma in più.

- Biella, associazione NuovaMente, ore 21,00 una conferenza ad ingresso libero con prenotazione obbligatoria sul Metodo Bates.

- Biella, Aperi-FISAR al “Symposium Wine Training”, l’enoteca situata in via Fratelli Cairoli 2 a/b/c a Chiavazza

- Biella, al Teatro Sociale, spettacolo a favore della Casa Rifugio alle 21 "NO. STORIA DI FRANCA VIOLA" A ingresso libero a partire da un minimo di 5 euro.

- Biella BiUltra, cerimonia inaugurale

Sabato 25 marzo

- Occhieppo Inferiore a Cascina San Clemente "I dinosauri non si arrendono mai", un pomeriggio intenso con Nicole Orlando, campionessa paralimpica che presenta il suo libro alle 17,30 “La sconfitta non esiste, esiste solo quello che non vuoi fare. Vietato dire Non ce la faccio”!

- Pollone, alle ore 21,00 presso la Biblioteca 'Benedetto Croce' di Pollone sarà celebrato il sommo poeta Dante Alighieri insieme al Prof. Giulio Pavignano e al Gruppo di lettura della biblioteca.

- Pettinengo, "Una zampa lava l'altra" evento benefico al bar trattoria il Quadretto

- Gaglianico, all'auditorium alle 21 presentazione del libro "L'eleganza del gesto" di Anna Paola Zavattaro serata con raccolta fondi per associazioni Foguni Burkina Faso. Parteciperanno alla serata Organ in Blues e Steam Swing.

- Giornata Fai di Primavera si potranno visitare il Lanificio Ermenegildo Zegna a Trivero, Sede Cassa di Risparmio di Biella e di Vercelli, Sede del seminario della diocesi di Biella, Palazzo Sede vescovile e diocesi di Biella, Me Bo Menabrea Botalla Museum a Biella, Fondazione cassa di Risparmio di Biella e Spazio Cultura, Cattedrale di Santo Stefano a Biella, Lanificio Ermenegildo Zegna a Trivero, Casa Zegna a Trivero e la Collezione Enrico a Villa Flecchia a Magnano.

- Biella, BiUltra convegno alle 9,10 dove all'Accademia dello Sport; 14,30 partenza per la 5Km; alle 15,30 partenza della Oremo Run; Torch Run alle 17.

- Vigliano, alle 21 nella Palestra nell’ambito della rassegna Interscambi Coreografici, un appuntamento speciale con la Compagnia EgriBiancoDanza che presenta lo spettacolo Trittico Contemporaneo.

Domenica 26 marzo

-Biella, BiUltra partenza alle 7 della 50Km

- Valdilana, al Centro Zegna mercatino enogastronomico Gusto al Centro dalle 10,30 alle 17,30 nell'ambito delle giornate Fai di Primavera

- Salussola, 1° edizione della Corsa della Vietta, 1° Memorial Mauro Falla Caravino. Partenza ore 10, ritrovo alle 8,30 presso il campo sportivo

- Giornata Fai di Primavera, si potranno visitare il Lanificio Ermenegildo Zegna a Trivero, Sede Cassa di Risparmio di Biella e di Vercelli, Sede del seminario della diocesi di Biella, Palazzo Sede vescovile e diocesi di Biella, Me Bo Menabrea Botalla Museum a Biella, Fondazione cassa di Risparmio di Biella e Spazio Cultura, Cattedrale di Santo Stefano a Biella, Lanificio Ermenegildo Zegna a Trivero, Casa Zegna a Trivero e la Collezione Enrico a Villa Flecchia a Magnano.

- Biella, mercatino in Riva

- Gaglianico, pranzo sardo al Centro diurno dell’Anffas Biellese