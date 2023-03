A Cavaglià torna il Sabato delle Pulci, appuntamento a Villa Salino

Sabato 25 marzo, nella splendida cornice dei Giardini di Villa Salino a Cavaglià, avrà luogo “il Sabato delle Pulci”.

L’associazione “Nuova Alba”, con il patrocinio del Comune, organizza il mercatino dell’usato e dell’artigianato, con particolare cura per collezionismo e vintage. Nel corso dell’evento, Barbara Piva, Fiorella D’Ostuni e Francesco Pelle, si renderanno disponibili per la presentazione dei loro libri e un approfondimento sulle tematiche trattate.

L’esposizione, che si ripete ogni 4° sabato del mese, si svolgerà dalle 8 alle 18, in via Vercellone n° 7, Cavaglià. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il numero: 366.221.9171.