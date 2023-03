Fisar della Delegazione di Biella in trasferta a Montalto Pavese

Trasferta in Oltrepò Pavese per i corsisti e gli associati Fisar della Delegazione di Biella: l’appuntamento è stato sabato 18 marzo, con la visita della cantina dell’Azienda Agricola Ca' del Santo di Laura Bozzi a Montalto Pavese. Un’azienda con una produzione di circa 120mila bottiglie con una elevata varietà di tipologie di vino; alcune, anche solo di poche migliaia di bottiglie, che da generazioni uniscono tradizione, esperienza e amore per la propria terra.

Accoglienza squisita, interessante visita ai locali produttivi e bella presentazione della storia dall'Azienda in un clima famigliare. A seguire, degustazione guidata con passione da Alberto con 8 vini, tutti di ottima qualità; eccellenti anche gli spumanti M.C. L'occasione ha permesso al Delegato Elena Caldera, al Direttore di corso Corrado Pasqualin e al Tesoriere Maurizio Pennisi, la consegna degli attestati di primo e terzo livello ai corsisti e ai neo-sommelier, tra gli applausi di tutti i presenti. Un piccolo riconoscimento al neo Sommelier Carlo Sigalotti per il miglior punteggio ottenuto all'esame.