Photosyntesis, a Città Studi la Symphonic Taxi Orchestra

Oggi, Venerdì 24 marzo, con ingresso gratuito alle18.15 nell’Auditorium di Città Studi in Corso Giuseppe Pella, 2 a Biella, la Fondazione Maria Bonino invita tutti al concerto Photosyntesis, suite per orchestra, marimbe e percussioni vegetali. Musiche di Davide Sanson, direttore Marco Giovinazzo. Suonerà la Symphonic Taxi Orchestra insieme a Tamtando per ricordare Maria Bonino morta in Angola il 24 marzo 2005.

La Symphonic Taxi Orchestra è un’orchestra sinfonica inclusiva composta da professionisti della musica e da giovani musicisti con disabilità. La Symphonic Taxi Orchestra suonerà anche al mattino, alle 11.15, per alcune classi degli Istituti Secondari di secondo grado della città. Il suo sarà un concerto-lezione di 60 minuti durante il quale i ragazzi potranno vedere quali sono le modalità di lavoro di un’orchestra e quali sono i percorsi di inclusione che la musica promuove.

24 marzo 2005-24 marzo 2023 Maria Bonino e la Fondazione che porta il suo nome. L’evento è stato organizzato per ricordare Maria Bonino a 18 anni dalla sua morte a Luanda, in Angola. Medico pediatra, si era laureata con il massimo dei voti nel 1978 e nell’agosto del 1980 era partita per una vacanza di lavoro in Kenya, che si rivela decisiva per la sua professione: doveva essere un mese di servizio missionario ma non fu solo un’esperienza. Una volta rientrata in Italia i suoi piani di vita e di studio cambiarono. In autunno iniziò a frequentare i corsi di preparazione per i volontari di Medici con l’Africa Cuamm a Padova, e a luglio dell’anno successivo partì per il Consolata Hospital di Ikonda, in Tanzania, dove fu responsabile del reparto di pediatria che comprende l’unità di riabilitazione per bambini malnutriti. Qui è responsabile anche del servizio territoriale di cura delle mamme e dei bambini Mother and Child Care ed è proprio in questo periodo che nasce un rapporto preferenziale per i bambini malnutriti.

Dal febbraio 1986 al luglio 1988 è responsabile del reparto di Pediatria con annessa l’Unità di bambini malnutriti presso il Centre Hospitalier Régional di Tenkodogo in Burkina Faso. E dal novembre 1992 all’ottobre 1994 presta servizio presso l’Ospedale Regionale di Iringa, in Tanzania, come responsabile del reparto di Pediatria. Nel 2001 svolge un servizio di cooperazione ad Arua, in Uganda, e nel 2002-2003 lavora come responsabile del reparto di Pediatria presso il St. Mary Hospital Lacor di Gulu, sempre in Uganda.

A marzo 2003, parte per Uige, in Angola, dove lavora nel reparto di Pediatria dell’Ospedale provinciale della città. E’ nel mese di ottobre dell’anno successivo che Maria Bonino denuncia la comparsa di morti sospette per febbre emorragica ma non riceve risposta sugli accertamenti clinici che aveva fatto, e inviato, ai tecnici del Ministero della Sanità nella capitale Luanda. Quando nel febbraio del 2005 si verifica una recrudescenza di casi, tutti mortali, ne fu contagiata lei stessa. Il 20 marzo, dopo essere stata trasportata in aereo a Luanda, fu ricoverata in isolamento in una clinica della capitale. Morì il 24 marzo 2005. «Maria non è morta per un errore o perché aveva sottovalutato la situazione» afferma Paolo Bonino, presidente della Fondazione Maria Bonino «e in questo sta la sua grandezza, nella lucida consapevolezza di dare la propria vita per gli altri.

Da lei abbiamo imparato la condivisione che, portata alle estreme conseguenze, è condivisione della vita fino ad un eventuale consapevole sacrificio». Maria Bonino ha lasciato un’eredità fatta di responsabilità e di impegno. La Fondazione, che porta il suo nome, è nata nel 2006 per proseguirne l’opera e sostiene da 17 anni progetti che hanno a cuore la salute dei bambini e delle mamme; la cura delle malattie dell’infanzia e soprattutto della malnutrizione; la tutela dei bambini con handicap; il sostegno allo studio di studenti meritevoli nelle scuole superiori; la formazione di personale sanitario e medico africano.

La mostra fotografica ad Aosta. Per ricordare Maria Bonino, ad Aosta, la città in cui la pediatra biellese ha vissuto e lavorato, è stata inaugurata la mostra fotografica «La sua Africa. Maria Bonino e la cooperazione a sud del Sahara».Resterà aperta al pubblico nella sede espositiva Hôtel des États di Aosta fino al 4 giugno dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18, con ingresso gratuito. Le fotografie esposte sono di Elvezio Pagani, fondatore dell’Associazione Kammea che in lingua swahili significa germoglio. Sono state scattate tra il 2006 e il 2011 nella regione di Iringa e Njombe e ritraggono i luoghi in cui ha lavorato Maria Bonino.

La mostra è stata allestita dall’Assessorato Beni e Attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali della Regione autonoma Valle d’Aosta e l’Assessorato Sanità, salute e politiche sociali.

Il 29 marzo, alle ore 18 nella Biblioteca regionale di Aosta, la Fondazione Maria Bonino ospiterà il prof. Marco Aime, antropologo e docente dell’Università di Genova che presenterà il saggio dal titolo “Il grande gioco del Sahel”.