Biella, stasera al Sociale la Storia di Franca Viola

Nell'ambito delle iniziative portate avanti dal Tavolo panchine rosse, nel mese di marzo, presso il Teatro Sociale Villani, andrà in scena la storia di Franca Viola la prima donna che ha detto No al matrimonio riparatore dopo essere stata violentata.

La rappresentazione dal titolo NO. STORIA DI FRANCA VIOLA andrà in scena il 24 marzo, al mattino sarà dedicato alle scuole mentre alla sera lo spettacolo sarà aperto al pubblico con ingresso a offerta libera a partire da un minimo di 5 euro. La replica serale ha, infatti, anche la finalità di raccogliere fondi per supportare la Casa rifugio sul territorio e altre iniziative del Tavolo Panchine rosse.