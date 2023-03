Incidente a San Germano Vercellese, quattro veicoli coinvolti, due morti

Oggi venerdì 24 marzo, intorno alle ore 8:00 più squadre Vigili del Fuoco sono intervenute sulla strada SS11 tra Vercelli e San Germano all'altezza di cascine Strá per incidente stradale.

Il sinistro, che ha coinvolto quattro veicoli, conta un bilancio di due deceduti e alcuni feriti.

Il personale intervento ha provveduto ad estrarre le persone incastrate e alla messa in sicurezza de i veicoli coinvolti e dell'area. Sul posto per i rilievi Polizia Stradale e Carabinieri che, per facilitare le operazioni di soccorso, hanno interdetto la strada in entrambi i sensi di marcia. Le operazioni sono tuttora in corso.