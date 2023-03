Si spaccia per la nipote chiedendole dei soldi, ma 78enne di Occhieppo Inferiore non ci casca

Tentata truffa nella giornata di ieri giovedì 23 marzo a Occhieppo Inferiore. Una 78enne ha ricevuto una telefonata sull'apparecchio fisso da parte di una donna che si è finta sua nipote, e le ha chiesto del denaro in risarcimento a un'altra persona con la quale avrebbe avuto un sinistro stradale.

Fortunatamente la donna non ci è cascata anche grazie agli utili consigli che continua a diffondere l'arma proprio per mettere in guardia le persone su tentativi di truffa vari, e dopo averla avvertita che avrebbe chiamato i Carabinieri l'autrice del tentativo ha riagganciato.