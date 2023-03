Sabato 25 marzo il portale della Provincia di Biella non sarà raggiungibile

Si informa che, a seguito di un intervento di manutenzione relativo ad un controllo dell'impianto elettrico della sala CED, programmato per sabato mattino 25/3 inizio alle ore 8:30 e che potrà impegnare gran parte della mattinata, il portale non sarà raggiungibile per alcune ore.