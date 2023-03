Sabato 25 marzo a Lessona, si terranno due eventi organizzati dal Comune in collaborazione con la Regione Piemonte e la Provincia di Biella.

Il primo appuntamento, dal titolo: “Lessona Stile di Vita: arte, cultura e benessere”, avrà inizio alle ore 15:00 al Parco delle Cicogne. Il secondo incontro, si terrà più tardi, alle ore 15:30 presso l’Enoteca del Biellese e della Serra, in Via XI Febbraio n° 13, nella quale il comune presenta: “Un’App per Tutti”.