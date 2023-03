Benna in festa per Zoe, Tommaso, Sole, Eliana, Ettore, Camilla, Sofia, Dante, Alessandro, Ludovica e James

Nella mattinata di sabato 18 marzo in Piazza della Roggiona si è tenuta la Cerimonia di Benvenuto dei Nuovi Nati.

La manifestazione giunta alla sua terza edizione, ha preso il via nel 2021 per festeggiare i bambini nati nell'anno precedente e si tiene sempre nel week-end della festa del papà e antecedente all'inizio della primavera. Si tratta di un breve momento in cui l'Amministrazione Comunale consegna a ciascuna famiglia un kit composto da oggetti utili ai primi anni di vita dei bambini.

I neonati del 2022 da festeggiare sono 11: 6 femmine e 5 maschi: Zoe, Tommaso, Sole, Eliana, Ettore, Camilla, Sofia, Dante, Alessandro, Ludovica e James.

Accompagnata da alcuni consiglieri, il Sindaco Cristina Sitzia ha voluto esprimere la gioia dell'Amministrazione Comunale nel vedere che dopo anni difficili, dal 2020 le nascite in paese sono nuovamente in crescita (7 bambini nel 2020, 9 nel 2021 e 11 nel 2022), un segno incoraggiante che si traduce in nuovi nuclei famigliari che hanno scelto di prendere casa in paese e di far crescere qui i propri figli.

"Troppo spesso siamo abituati a circondarci di notizie negative, vogliamo invece provare a dare risalto alle cose belle, positive e ogni nuova vita è una gioia, è una nuova speranza" - ha dichiarato il sindaco. I kit sono realizzati grazie alle donazioni di oggetti da parte di alcuni amministratori comunali come Veronica Rizzo, hobbista e dalla Farmacia Spagnolo di Benna e del Centro Sportivo Pralino di Sandigliano.