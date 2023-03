Regione: Istituita la figura dei sottosegretari, Mosca: “Riforma a costo zero tesa a modernizzare il Piemonte”

Approvata dopo una maratona di quattro giorni in Consiglio regionale del Piemonte, con sedute convocate giorno e notte, la proposta di legge che introduce la possibilità, da parte del Presidente della Regione, di nominare due Sottosegretari al fine di farsi coadiuvare nei suoi compiti di governo regionale.

«Il provvedimento – spiega il consigliere regionale Michele Mosca – modifica lo Statuto della Regione Piemonte rendendolo più moderno e più efficiente, il tutto a saldo zero. Quella del Sottosegretario sarà una figura politica che coadiuva il Presidente nelle sue azioni e nella sua attività su materie ben specifiche, tra l’altro già prevista in altre Regioni, come la Lombardia, il Veneto, la Toscana e l’Emilia Romagna».

I Sottosegretari non sostituiscono gli Assessori, ma li possono sgravare da impegni rendendone l’operato più efficiente e garantendone una maggiore presenza in aula e sul territorio.

«Si tratta quindi – conclude Mosca – di una riforma tesa a modernizzare il Piemonte, che sarà a costo zero perché verranno utilizzate le risorse del capitolo a bilancio già esistente per le alte professionalità. Non si comprende pertanto l’ostruzionismo messo in atto dalla sinistra e dal Movimento 5 Stelle».

Le modifiche entreranno in vigore a partire dalla prossima legislatura del Consiglio regionale.