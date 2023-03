Ospedale di Biella, un lettore: "Quanta sporcizia all'entrata"

Con rammarico e un po' di rabbia, ho constatato in questi giorni, la sporcizia all' entrata del nuovo ospedale di Biella... Capisco la negligenza delle persone, ma basterebbe poco vedere qualcuno che pulisce e dà l' esempio di come dovrebbe essere un ospedale. Invece solo mozziconi, carta, bicchieri..... E non ultimo, alle 13, le luci accese fuori che servono solo a sprecare denaro... Ci vuole poco in una bella città come la nostra, dare una parenza di pulizia e civiltà, ma forse le priorità sono altre....